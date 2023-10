Clima: Singapore ed Emirati firmano otto promesse di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Singapore e gli Emirati Arabi Uniti hanno siglato otto accordi di cooperazione, sei dei quali per combattere insieme il cambiamento climatico. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta le cancellerie dei due Paesi al termine della visita del primo ministro singaporiano Lee Hsien Loong ad Abu Dhabi, dov’è stato ricevuto dal presidente ed erede al trono Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Entrambi i leader hanno ribadito la loro preoccupazione per la portata degli impatti associati agli effetti negativi del cambiamento climatico che stanno già provocando perdite e danni economici e non, e sono testimoniati a livello globale soprattutto dai più vulnerabili”, si legge nella dichiarazione, in cui i leader si sono impegnati a garantire i risultati più ambiziosi nei settori della riduzione delle emissioni di carbonio, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e del sostegno finanziario delle nazioni vulnerabili al prossimo vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. (segue) (Res)