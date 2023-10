© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco, Giuseppe Sala, prende parte all'inaugurazione del primo lotto del Parco di SeiMilano.Via Bianca Ceva, 32 (ore 11)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza scala, 2 (ore 16:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana prende parte agli Stati Generali dell’intelligenza artificiale, Incontro e confronto tra impresa e politica.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, Piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 9:30)Gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) partecipano al convegno "Spazio all'acqua".Villa Geno, viale Geno, 12, Como (ore 10)L'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi partecipa alla giornata di lavoro della "Cabina economica del Nord Ovest".Palazzo Lombardia, sala Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10:45)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, interviene alla conferenza stampa di presentazione di "Golosaria 2023".Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)Il presidente Attilio Fontana e gli assessori al Welfare, Guido Bertolaso, e al Lavoro, Istruzione, Formazione, Simona Tironi partecipano all'evento di apertura della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Intervengono anche Giovanni Pavesi, direttore generale al Welfare e Walter Bergamaschi direttore generale dell'Ats di Milano Città Metropolitana.Palazzo Lombardia, Belvedere Silvio Berlusconi, 39esimo piano, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)L'assessore alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa, interviene alla settima edizione del convegno organizzato dal Politecnico di Milano dal tema "Comunicazioni radio per la sicurezza - la crescente importanza dell'interoperabilità ed integrazione nelle reti mission critical".Politecnico di Milano, aula Carassa Dadda, edificio BL 28, via Lambruschini, 4 (ore 14)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, apre i lavori del convegno Anbi (associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) della Lombardia. Durante il convegno una tavola rotonda con gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica), Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima).The Westin Palace, piazza Repubblica, 20 (ore 15)L'assessore alla Cultura Francesca Caruso, in videocollegamento, e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, presentano "Lombardia per il cinema".Utr di Lecco, corso Promessi Sposi, 132, Lecco (ore 16)VARIEGli stati generali dell’intelligenza artificiale, incontro e confronto tra impresa e politica. Intervengono, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini; il presidente del Senato, Ignazio La Russa; ilSottosegretario dell’Istruzione e Merito, Paola Frassinetti; il Segretario di Presidenza alla Camera dei deputati, Alessandro Colucci.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, Piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 9:30)Sharjah-Italy Business ForumWestin Palace Hotel Milan, Piazza della Repubblica 20 (ore 9:30)Appuntamento "Terziario e sostenibilità: Esg per crescere e competere" di Confcommercio Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Intervengono tra gli altri Carlo Massoletti, vicepresidente Vicario Confcommercio Lombardia e Dario Fossati, direttore generale assessorato Ambiente e Clima Regione Lombardia.Palazzo Castiglioni, Veranda Liberty, Corso Venezia, 47 (ore 10:30)Inaugurazione del percorso espositivo “Maimeri in Mostra” organizzato da Poste Italiane.Ufficio postale, via Europa, 8, San Donato Milanese (ore 11)Incontro di studi in occasione dell’allestimento dell’Amore dei tre re di Italo Montemezzi, una tragedia Belle Époque dal successo internazionale. Intervengono:Adriana Guarnieri Corazzol; Raffaele Mellace; Carla Moreni; Emilio Sala; Clotilde Trentinaglia Corsini.Teatro alla Scala, ridotto dei palchi (ore 15)Evento organizzato da Università Vita-Salute San Raffaele “The courage, the passion and the boldness”. Maye Musk, con Letizia Moratti e Francesca Pasinelli, intervistate da Monica Maggioni. The courage, the passion and the boldnessUniversità Vita-Salute San Raffaele, Aula Caravella Santa Maria, Palazzo Dibit 1, via Olgettina, 58 (ore 15)Seminario organizzato da Fondazione Ismu Ets "Dove sta andando il governo delle migrazioni?"Fondazione Ismu Ets, via Copernico, 1 (ore 17:30)Conferimento del Master ad honorem in Management delle Risorse Artistiche e Culturali a Ugo Nespolo, artista versatile, che opera dalla pittura al cinema e alla scultura. Sono presenti:il Rettore dell'Ateneo, professor Gianni Canova; l'Assessora alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso; l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi; il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della IULM, professor Giovanni Puglisi; il Preside della Facoltà di Arti e Turismo, professor Vincenzo Trione; il Maestro Ugo Nespolo.Università Iulm, aula magna, via Carlo Bo, 1 (ore 17:30) (Rem)