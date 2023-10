Roma: imbarcazione senza equipaggio alla deriva da 9 giorni, si arena in spiaggia a Fregene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grossa imbarcazione si è arenata oggi pomeriggio sulla spiaggia di Fregene a Roma. La capitaneria di porto di Fiumicino, immediatamente intervenuta, non ha trovato occupanti sul natante ma da indagini svolte sarebbe stato accertato, secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, che l’imbarcazione, il 13 ottobre, stava navigando nel mar Tirreno quando i tre occupanti di nazionalità croata, hanno chiesto soccorso ad un traghetto in transito verso Genova. Al momento non si conoscono i motivi. Tutti e tre i componenti dell’equipaggio sono stati portati a bordo del traghetto che ha ripreso il mare verso Genova e la barca è stata lasciata alla deriva. Dopo 9 giorni, le correnti l’hanno spinta fino a dove, oggi, si è arenata. (Rer)