Medio Oriente: Sanchez chiede a Netanyahu cessate il fuoco per favorire aiuti umanitari

- Il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, ha chiesto al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, un cessate il fuoco nelle operazioni dello Stato ebraico contro il movimento islamista palestinese Hamas in modo che gli aiuti umanitari possano raggiungere la popolazione della Striscia di Gaza "in modo sufficiente e sostenuto". Come affermato dallo stesso Sanchez su X, la richiesta è stata avanzata durante il colloquio telefonico che ha avuto oggi con il capo del governo dello Stato ebraico. Durante la conversazione, il primo ministro spagnolo ha ribadito la sua solidarietà alle famiglie delle vittime dell'attacco di Hamas contro Israele, chiedendo che gli ostaggi tenuti dal gruppo al controllo di Gaza siano "rilasciati immediatamente e senza condizioni". Inoltre, Sanchez ha espresso "la condanna degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele e il suo diritto a difendersi da essi, nei limiti delle norme internazionali e umanitarie". Il presidente del governo spagnolo ha, infine, affermato: "Dobbiamo evitare che il conflitto si estenda al resto della regione. Dobbiamo trovare una soluzione definitiva per la pace, basata sulla soluzione di due Stati, Israele e Palestina, che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza". (Spm)