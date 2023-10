Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - In occasione dell’evento “Tra disincanto e voglia di futuro” verrà presentato il volume “La condizione giovanile in Italia”, Rapporto Giovani 2023 (Ed. Il Mulino) alla presenza dei ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Alla presentazione, moderata da Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell’Istituto Toniolo, interverranno Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo, e Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica.Roma, Centro Congressi del campus dell’Università Cattolica (ore 17)- Nell’ambito delle celebrazioni dell’ottocentesimo della prima rappresentazione del Presepe di Greccio si svolgerà Aracoeli per San Francesco. Con Updrafr. Coreografia e performance di Annie Hanauer. Un progetto di Comitato Greccio 2023, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Centro culturale Aracoeli.Roma, Santa Maria in Aracoeli (ore 19) (Rer)