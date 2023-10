Business news: Brasile, Fmi, nona economia mondiale nel 2023 grazie a inattesa crescita Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 come nona economia del mondo. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fmi) secondo la cui analisi il combinato disposto del tasso di cambio più favorevole e della crescita del prodotto interno lordo (Pil) maggiore delle previsioni, porterà il Brasile a scalare due posizioni in classifica. L'anno scorso il Brasile era l'undicesima economia globale. Le analisi del Fmi pubblicate ad aprile prevedevano che il Paese avrebbe guadagnato la decima posizione quest'anno e avrebbe raggiunto la nona soltanto il prossimo anno, riguadagnando la posizione che aveva nel 2019, prima della pandemia di nuovo coronavirus. Tuttavia secondo le previsioni attuali, influenzate dagli incoraggianti dati del primo e secondo semestre, il Pil brasiliano ammonterà a 2.127 miliardi di dollari, 9 miliardi di dollari in più rispetto a quello del Canada, che scenderebbe al decimo posto. All'ottavo posto c'è l'Italia, con 2.186 miliardi di dollari. Il settimo posto è la Francia (3.049 miliardi di dollari). (Res)