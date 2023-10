Kosovo: Settimana della lingua italiana, 7 giorni all’insegna della letteratura e dell’ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Settimana si apre oggi con l’inaugurazione al Museo nazionale del Kosovo - Lapidarium della mostra di illustrazioni “Eccellenze italiane – Figure per Italo Calvino” (a cura della Cooperativa Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier per Bologna Fiere, Regione Emilia Romagna e del ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale). In mostra le opere di 31 illustratori italiani e stranieri che nel tempo si sono cimentati con la rappresentazione grafica dei testi di Calvino dedicati ai lettori più giovani. La mostra è aperta al pubblico dal 17 al 22 ottobre (ore 10 - 18) con ingresso gratuito. Di Calvino si parla anche nell’evento organizzato all’ambasciata d’Italia mercoledì, 18 ottobre con la conferenza di Riccardo Castellana (Università di Siena) dedicata a Il sentiero dei nidi di ragno (Einaudi, 1947), primo romanzo dello scrittore italiano. Modera Majlinda Bregasi (Università “Hasan Prishtina”). Alla facoltà di Filologia del principale ateneo kosovaro è in programma, giovedì 19 ottobre, il talk “Fuori dal mondo” di Christian Balzano, ideato dall’artista italiano per sollevare interrogativi sulla condizione del pianeta, la natura contaminata e contaminante. Di ambiente si parla anche nel film di animazione Yaya e Lennie - The Walking Liberty (2021) diretto da Alessandro Rak, in programma venerdì 20 al Cinema “Kino Armata”. Nella stessa giornata si tiene anche l’inaugurazione della sezione di libri italiani tradotti in lingua albanese, donati dall’Istituto italiano di cultura di Tirana all’Università di Pristina. (segue) (Com)