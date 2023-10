Kosovo: Demostat, massima fiducia dei cittadini serbi del nord per missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La massima fiducia dei cittadini serbi del nord del Kosovo è rivolta alla missione a guida Nato (Kfor) in Kosovo, percepita come "professionale e indipendente". Lo riporta l'istituto di ricerca serbo Demostat, secondo cui alcuni abitanti dei comuni del nord affermano che la Kfor è "l'unico fattore di cui si fidano", a differenza di alcuni altri fattori internazionali spesso percepiti come "filo-albanesi". Secondo lo stesso istituto di ricerca, le già basse aspettative della comunità serba verso le autorità di Pristina "sono completamente scomparse con Albin Kurti alla guida del governo". Una parte dei serbi che vivono nella parte settentrionale del Kosovo ritiene inoltre che il conflitto armato di Banjska, conclusosi con l'uccisione di un poliziotto kosovaro e di tre persone di etnia serba, abbia causato "enormi danni" alla stessa comunità. (Seb)