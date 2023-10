Albania-Croazia: Milanovic, un problema se Tirana può essere nella Nato ma non nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un problema se l'Albania può diventare un membro della Nato ma non dell'Unione europea. Lo ha affermato il presidente croato Zoran Milanovic, in visita a Tirana su invito dell'omologo albanese Bajram Begaj. "Abbiamo un problema se un Paese sufficientemente organizzato e guidato può diventare membro della Nato e allo stesso tempo non può nemmeno fare il primo passo nel cammino verso l'Ue", ha detto Milanovic, ripreso dalla stampa di Zagabria. Il presidente croato ha quindi espresso ancora una volta il suo "pieno sostegno" all'ingresso dell'Albania nell'Ue. Per quanto riguardo la Serbia, Milanovic ha affermato di aver notato che il Paese "si è fermato nei negoziati" e ha detto di sperare che non voglia “provocare ribellioni armate in Kosovo”. (Seb)