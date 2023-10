Serbia-Kosovo: von Cramon, misure restrittive se Belgrado non collabora sui fatti di Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Serbia non collaborerà per chiarire i fatti avvenuti il 24 settembre a Banjska, nel nord del Kosovo, l'Unione europea prenderà delle misure restrittive. Lo ha dichiarato il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon, citata dalla stampa di Belgrado. Von Cramon ha affermato che le misure verrebbero introdotte “nel caso in cui la Serbia non collaborasse, le indagini non fossero trasparenti e non venissero perseguiti coloro che dovrebbero essere puniti". Questo, secondo l’eurodeputata, potrebbe significare la "cancellazione degli incontri con gli alti funzionari, la cancellazione dei finanziamenti per le infrastrutture, o misure che si rifletterebbero nei negoziati per l'adesione della Serbia all'Ue". Von Cramon ha quindi confermato che nella bozza della risoluzione del Parlamento europeo si afferma che la Serbia, a causa dei fatti di Banjska, "deve estradare Milan Radoicic, ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), alle istituzioni del Kosovo". (Seb)