Serbia-Kosovo: Parlamento Ue, politica serba pericolosa, lavorare per ridurre tensioni (2)

- I deputati sono anche preoccupati dalle prove che collegano gruppi criminali violenti nel nord del Kosovo e in Serbia con lo Stato serbo. Se l'indagine dovesse accertare un coinvolgimento diretto dello Stato serbo negli attentati del 24 settembre, si legge nel testo, la Commissione dovrebbe congelare i finanziamenti erogati alla Serbia nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione. I deputati chiedono inoltre al Consiglio di adottare misure restrittive mirate, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, nei confronti degli attori destabilizzanti nel nord del Kosovo e dei leader delle principali reti di criminalità organizzata. Il testo della risoluzione, infine, afferma che la Commissione dovrebbe agire come un “onesto mediatore” nel processo di normalizzazione ed evitare l'acquiescenza nei confronti della Serbia, e chiede al Consiglio di revocare le misure negative adottate nei confronti del Kosovo, nonché di riprendere i contatti ad alto livello con il suo presidente e il governo kosovaro. La risoluzione invita la Commissione a redigere e presentare una tabella di marcia “trasparente e ambiziosa” per il percorso di integrazione del Kosovo entro la fine del 2023. (Beb)