Serbia-Kosovo: Usa-Ue, servono misure concrete e ritorno a dialogo mediato da Bruxelles

- Le autorità di Stati Uniti e Unione europea hanno ribadito il rispettivo impegno a garanzia della stabilità dei Balcani occidentali, al termine del summit Usa-Ue odierno alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In una nota congiunta, i leader hanno esortato le autorità di Serbia e Kosovo a “prendere provvedimenti concreti per porre fine alle tensioni e prevenire ulteriori escalation, avviando un processo che consenta la normalizzazione delle relazioni bilaterali”. (Was)