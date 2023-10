Covid: Schillaci, bene sospensione sanzioni per medici Bari multati, pronti a dare sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero esprimere la mia soddisfazione per il tempestivo intervento del ministro del Lavoro Marina Calderone che, col conforto autorevole del presidente Mattarella, ha portato alla decisione dell'Ispettorato nazionale del lavoro di procedere alla sospensione delle sanzioni nei confronti dei medici e operatori sanitari di Bari multati per non aver rispettato, in piena pandemia, il limite degli orari di lavoro. È quanto dichiara in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Si tratta in tutta evidenza di provvedimenti applicati sulla base di norme che sul piano giuridico e amministrativo sicuramente troveranno un fondamento ma non interpretano le necessità e l'emergenza che il mondo e l'Italia ha vissuto. Tali norme, seppur giuste nei loro principi, se applicate per eventi accaduti in momenti drammatici come quelli del periodo del Covid si prestano ad una lettura distorta degli eventi”, sottolinea Schillaci, che aggiunge: “Insieme al sottosegretario Gemmato siamo pronti ad offrire tutto il nostro supporto per trovare le soluzioni più idonee perché queste norme vengano rapidamente corrette e le sanzioni annullate e si ponga fine a questa paradossale vicenda. Lo Stato non può sanzionare i propri medici e operatori sanitari dopo aver loro chiesto e ottenuto un impegno straordinario in un momento di eccezionale emergenza quale è stata la pandemia da Covid 19". (Rin)