Svizzera: prime proiezioni vedono Udc al 29 per cento, crollo dei Verdi

- L’Unione democratica di centro (Udc) si conferma il primo partito in Svizzera secondo le prime proiezioni rilanciate dalla stampa locale. La forza politica guadagna il 28,9 per cento delle preferenze al Consiglio nazionale, presentando così un buon margine di crescita rispetto alle elezioni del 2019, quando era arrivata al 25,59 per cento. Le proiezioni rispecchiano al momento le previsioni dei sondaggi pre-elettorali anche per le altre forze politiche: il Partito socialista svizzero (Ps) è in seconda posizione con il 17,4 per cento (+0,6 per cento rispetto al 2019), mentre il terzo posto sarebbe occupato dall’Alleanza del Centro (Adc) con il 14,7 per cento (+0,9 per cento), a un soffio di distanza dai Liberali radicali (Plr) che guadagnano il 14,6 per cento (-0,5 per cento). Questa prima proiezione non fornisce ancora alcuna indicazione relativa ai seggi ottenuti da ciascuna forza politica né specifica la percentuale di affluenza a livello nazionale. Se l’Udc potrebbe conseguire un risultato storico, altrettanto visibile appare il crollo dei Verdi, che si fermano al 9,2 per cento con 4 punti in meno rispetto al 2019. (segue) (Geb)