Medio Oriente: l’Iran avverte, “situazione fuori controllo se Israele non si ferma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha avvertito Israele che la situazione in Medio Oriente potrebbe diventare “incontrollabile” se non si fermeranno gli attacchi su Gaza. Parlando in una conferenza stampa a Teheran, il capo della diplomazia iraniano ha lanciato un monito allo Stato ebraico e agli Usa: “Se non fermano immediatamente il crimine contro l'umanità e il genocidio a Gaza, tutto è possibile in qualsiasi momento e la regione andrà fuori controllo”. Amir-Abdollahian ha parlato di conseguenze "gravi e amare, con “ripercussioni di vasta portata", sia a livello regionale che per coloro che sostengono la guerra. Il ministro degli Esteri iraniano ha aggiunto che il sostegno militare degli Stati Uniti a Israele sarebbe la prova che il conflitto in corso a Gaza è "una guerra per procura portata avanti da Israele per conto degli Stati Uniti". Intanto, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, effettuerà domani una visita in Iran. (segue) (Res)