Medio Oriente: l’Iran avverte, “situazione fuori controllo se Israele non si ferma” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto visita oggi alle truppe nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. "Combattiamo una battaglia per le nostre vite. Una battaglia per la nostra casa, questa non è un'esagerazione, questa è la guerra. Si tratta di agire o morire”, ha detto Netanyahu, avvertendo il “Partito di Dio” libanese. “Commetteranno l'errore più grande della loro vita. E noi li colpiremo con una forza inimmaginabile. Significherà la devastazione per loro e per lo Stato del Libano", ha detto il premier. Da parte sua, Hezbollah si è dichiarato “pienamente pronto a combattere contro Israele”. Israele, peraltro, ha ordinato l'evacuazione di decine di comunità del nord dove risiederebbero anche alcuni cittadini italiani. (Res)