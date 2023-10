Istat: si chiude nona edizione di StatisticAll, dati di qualità come strumento di difesa democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con numeri importanti la nona edizione di StatisticAll, il Festival della statistica e della demografia, promosso dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), dalla Società italiana di statistica (Sis) e dalla Società statistica “Corrado Gini”. La kermesse – riferisce una nota – dei quattro giorni del Festival, dal 19 al 22 ottobre, nelle sette location dedicate, ha ospitato oltre 100 appuntamenti: talk, interviste, laboratori, spettacoli, spritz statistici, presentazioni di libri e immersioni nella realtà virtuale. In particolare, 20 talk, 28 laboratori e cinque spettacoli. Gli eventi hanno attirato circa 7.000 persone, oltre 200.000 sono state le visualizzazioni sui social e quasi 100.000 gli utenti unici per le dirette in streaming. Gli ospiti sono stati 170, tra relatori, giornalisti e artisti. La complessa organizzazione della manifestazione è stata possibile grazie al contributo di oltre 70 persone di staff, 70 volontari, otto patrocini, 20 sponsor e cinque media partner. Anche questa edizione ha soddisfatto pienamente gli obiettivi di diffusione della cultura statistica; le sinergie messe in campo hanno arricchito la capacità di guardare al reale in modo ragionato e scientifico per comprendere la complessità della vita economica e sociale del Paese. È stato denso di analisi e proposte lo scambio di idee sui cambiamenti che attraversano la statistica su temi di demografia, ambiente, economia, finanza pubblica, turismo, intelligenza artificiale, big data e tanto altro di più, con libri, laboratori ed esperimenti. Unico il messaggio trasversale: i dati di qualità devono essere sempre più utili e fruibili perché sono l’antidoto per non confondere l’informazione con la propaganda e il principale strumento di difesa della democrazia. Nei prossimi giorni saranno comunicate le date e il tema della decima edizione. (Com)