Svizzera: seconda proiezione, destra conservatrice avanza mentre i Verdi crollano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda proiezione relativa alle elezioni federali in Svizzera vede il partito conservatore di destra dell'Unione democratica di centro (Udc) in netto vantaggio con il 29 per cento delle preferenze e 61 seggi, ovvero una percentuale di 3,4 punti e 8 seggi in più rispetto al voto del 2019. I calcoli dell’Istituto gfs.bern per il Consiglio nazionale (Camera bassa del Parlamento) vedono al secondo posto il Partito socialista svizzero (Ps) con il 17,4 per cento, in crescita dello 0,6 per cento rispetto alle elezioni precedenti. Il Centro e il Partito liberale radicale (Plr) vedono lo stesso punteggio del 14,6 per cento. Se per il Centro si tratta di un avanzamento, con lo 0,8 per cento in più rispetto al 2019, per i liberali radicali il risultato rappresenta una contrazione dello 0,5 per cento. Crollano i Verdi, che perdono 4 punti percentuali arrivando al 9,2 per cento, mentre il Partito ecologista (Pvl) contiene le perdite con un calo dello 0,7 per cento. Se le proiezioni rispecchieranno fedelmente i risultati definitivi, per l’Udc si tratterà di un risultato storico e per il Paese si potrà parlare di un proseguimento della tendenza verso destra che lo ha caratterizzato anche nella precedente tornata elettorale. Il margine di errore delle proiezioni è calcolato su un’oscillazione del due per cento in difetto o in eccesso. Devono infine essere ancora elaborati i dati sull’affluenza a livello nazionale. (segue) (Geb)