Svizzera: seconda proiezione, destra conservatrice avanza mentre i Verdi crollano (2)

- L'Udc, partito di destra nato nel 1971, alle elezioni federali del 2019 è risultato la forza più votata in Svizzera con il 25,59 per cento dei voti, guadagnando così 53 seggi al Consiglio nazionale e 6 seggi al Consiglio degli Stati. Il Ps, partito di sinistra fondato nel 1888, alla tornata elettorale del 2019 è risultato la seconda forza più votata con il 16,84 per cento dei voti, 39 seggi al Consiglio nazionale e 9 seggi al Consiglio degli Stati. I Liberali radicali, partito di centro destra di orientamento liberale nato nel 2009, nel precedente voto è risultato al terzo posto con il 15,11 per cento dei voti, 29 seggi al Consiglio nazionale e 12 seggi al Consiglio degli Stati. Il Centro, infine, è un partito di orientamento cristiano-democratico, nato nel 2021 dalla fusione del Partito popolare democratico e del Partito borghese democratico. Nel 2019 ha guadagnato 28 seggi al Consiglio nazionale e 14 seggi al Consiglio degli Stati. (segue) (Geb)