Terrorismo: Tajani, situazione di allerta, non c’è rischio di attentati imminenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Italia relativa al rischio terrorismo è di allerta, anche se al momento non ci sono informazioni di una “imminenza di attentati” nel nostro Paese. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla trasmissione “In Mezz’ora”. “La situazione è di allerta perché tutte le nostre forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la polizia penitenziaria e l’intelligence sono al lavoro e stanno monitorando ciò che accade”, ha detto Tajani, parlando di “attività di prevenzione” di “controllo di coloro che vengono dall'area dei Balcani”, dove i contrabbandieri di armi spesso sono collegati anche ai trafficanti di esseri umani. “Non c'è un rischio di attentati. Non abbiamo informazione di imminenza di attentati in Italia, ma ci sono sempre quelli che possono compiere gesti isolati da pazzi. Per questo c'è grande controllo e grande sorveglianza. Non bisogna avere panico, perché altrimenti si fa un regalo ad Hamas e al terrorismo”, ha concluso Tajani. (Res)