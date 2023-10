Singapore-Emirati: principe bin Zayed riceve premier Lee, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario e presidente del Consiglio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha ricevuto ad Abu Dhabi il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, in visita ufficiale. Lo riferisce l'agenzia stampa emiratina "Wam". Durante l'incontro, tenutosi al palazzo presidenziale di Qasr Al Watan, hanno discusso le modalità per continuare a rafforzare le relazioni bilaterali tra Emirati Arabi Uniti e Singapore. Il principe ereditario di Abu Dhabi ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti, sotto la guida del presidente Al Nahyan, sono impegnati a costruire "ponti di amicizia e cooperazione con tutti i Paesi", e aggiunto che il presidente attribuisce particolare importanza al rafforzamento della cooperazione con la Repubblica di Singapore, mirando a trarre reciproco vantaggio dallo sviluppo di progetti economici reciprocamente vantaggiosi. (segue) (Com)