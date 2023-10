Governo: Tajani, manovra proteggerà economia anche in situazione di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra del governo attesa a giorni in Parlamento deve essere “in grado di affrontare la situazione” di emergenza legata alla crisi in Medio Oriente, inviare un “segnale molto forte ai mercati” e aiutare a “proteggere il sistema economico”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla trasmissione “In Mezz’ora”. “Non vedo preoccupazioni con i paesi che sono attuali fornitori (di gas, ndr) perché abbiamo ottimi rapporti pur essendo sostenitori dell'esistenza di Israele, ma con tutto il mondo arabo abbiamo ottimi rapporti, un buon vicinato. L'Italia è un ponte tra mondo ebraico, mondo musulmano e mondo cristiano”, ha detto il ministro, spiegando che il governo è “pronto a reagire” in caso di aumento repentino dei prezzi degli idrocarburi. “Abbiamo dimostrato di essere seri, credibili, affidabili. Siamo in grado di affrontare la situazione, abbiamo dato un messaggio molto forte ai mercati, continueremo a vigilare anche per proteggerci da problemi che non sono causati certamente da noi”, ha detto Tajani. (Res)