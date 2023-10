Olocausto: Viaggio Memoria Roma, prima giornata a Cracovia per 200 studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ricordare, ascoltare, conoscere e ragionare affinché tutto ciò che è successo sia uno strumento prezioso che dobbiamo mettere in campo per attivare i nostri anticorpi contro l'intolleranza, l'antisemitismo, le barbarie che rischiano sempre di ritornare. Assicurandoci che quanto accaduto non debba accadere mai più", ha spiegato Gotor. "Siamo qui anche perché oltre a essere la metafora del male, Auschwitz è un luogo fisico e materiale che esiste concretamente, ha cancelli e filo spinato dove vivevano prigionieri e forni crematori dove venivano eliminate centinaia di migliaia di persone, cittadini innocenti furono colpiti in questo luogo di morte", ha aggiunto. (segue) (Rer)