Medio Oriente: media, lanciati 7.400 razzi contro Israele da inizio guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 7.400 razzi sono stati lanciati contro Israele dal 7 ottobre scorso. Lo ha detto un esponente governativo israeliano, citato dal quotidiano “Times of Israel”. Da parte sua, l’ufficio stampa del governo ha riferito che il sistema di difesa anti-missile Iron Dome ha intercettato oltre 1.100 di questi razzi, 550 sono caduti all'interno di Gaza, e più di 400 hanno colpito direttamente Israele. Le cifre non tengono conto di diverse migliaia di razzi, molti dei quali potrebbero essere caduti in aree aperte, anche se il governo non ha immediatamente individuato la discrepanza di 5.350 razzi circa. (Res)