- Un carro armato delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha colpito “accidentalmente” una postazione militare egiziana vicino a Kerem Shalom, nei pressi del confine tra Israele, Egitto e la Striscia di Gaza. “L'incidente è oggetto di indagine e i dettagli sono allo studio. Le Idf esprimono rammarico per l’accaduto”, si legge in un messaggio delle forze israeliane su X (ex Twitter). (Cae)