Roma: precipita da passerella su spiaggia a Santa Marinella, grave giovane pescatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane pescatore di Santa Marinella è rimasto gravemente ferito, oggi, cadendo da una passerella su Lungomare Marconi mentre raggiungeva il luogo in cui intendeva cominciare a pescare. Il giovane è volato giù per diversi metri finendo sulla spiaggia e riportando gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia che con tecniche Saf, lo hanno imbragato su una barella spinale e l'hanno tirato su per affidarlo alle cure degli operatori del 118 che lo hanno elitrasportato al Gemelli di Roma (Rer)