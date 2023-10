Medio Oriente: "Washington Post", attacco di Hamas pianificato almeno un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco del movimento islamista palestinese Hamas a Israele è stato pianificato almeno un anno fa con dovizia di particolari ed istruzioni fornite ai combattenti che lo avrebbero messo in atto. Lo rivela un documento consultato dal “Washington Post” ed esaminato con l’aiuto di un alto funzionario di intelligence israeliano, l’ex capo del dipartimento palestinese dell’esercito Michael Milshtein. Il manuale è stato ritrovato sul corpo di un combattente di Hamas, e porta una data - imprecisata dal “Wp” - risalente allo scorso anno. Con l’aiuto di Milshtein, la redazione ha esaminato 17 pagine del documento, che sembra essere stato preparato per diverse unità delle Brigate d’élite di Hamas, le Izzedine al Qassam (di cui fanno parte specialisti anti-corazzati, ingegneri, cecchini professionisti) nonché per altre descritte come “truppe d’assalto”. "Questo è un documento militare segreto", si legge sulla prima pagina, nel quale si invita il lettore a conservarlo “in un luogo sicuro” e si precisa che “è vietato” tenerlo con sé negli spostamenti “salvo ordine contrario”. Sul retro della copertina il documento porta l’immagine dello sceicco palestinese Abdullah Azzam, mentore di Osama bin Laden. (segue) (Was)