Medio Oriente: "Washington Post", attacco di Hamas pianificato almeno un anno fa (2)

- All’interno del documento sono elencate indicazioni precise su come utilizzare armi determinate e vengono identificate le vulnerabilità dell’esercito israeliano, in particolare quelle dei carri armati e dei veicoli blindati. Sono incluse, inoltre, le istruzioni per l’uso delle granate nordcoreane F-7, che Pyongyang ha negato di aver fornito ad Hamas. Secondo l'esercito israeliano, che ha mostrato parte del materiale rinvenuto, circa 50 munizioni ad alto potenziale esplosivo sono state trovate dalle truppe israeliane in seguito agli attacchi dello scorso 7 ottobre. Il documento, precisa il “Washington Post”, è stato verificato anche dall’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferito dalla testata, altri documenti di Hamas includono mappe e piani dettagliati per attacchi contro diversi kibbutz nella zona di Gaza, con specificata anche l'intenzione di uccidere e rapire civili. Si stima che l’ala militare segreta di Hamas, al-Qassam, abbia costruito una forza compresa tra 15 mila e 40 mila combattenti pronti al combattimento , 1.200 dei quali sarebbero stati coinvolti nell’attacco del 7 ottobre. (Was)