Svizzera: prime proiezioni vedono Udc al 29 per cento, crollo dei Verdi (2)

- L'Udc, partito di destra nato nel 1971, alle elezioni federali del 2019 è risultato la forza più votata in Svizzera con il 25,59 per cento dei voti, guadagnando così 53 seggi al Consiglio nazionale e 6 seggi al Consiglio degli Stati. Il Ps, partito di sinistra fondato nel 1888, alla tornata elettorale del 2019 è risultato la seconda forza più votata con il 16,84 per cento dei voti, 39 seggi al Consiglio nazionale e 9 seggi al Consiglio degli Stati. I Liberali radicali, partito di centro destra di orientamento liberale nato nel 2009, nel precedente voto è risultato al terzo posto con il 15,11 per cento dei voti, 29 seggi al Consiglio nazionale e 12 seggi al Consiglio degli Stati. L'Alleanza del Centro, infine, è un partito di centro di orientamento cristiano-democratico, nato nel 2021 dalla fusione del Partito popolare democratico e del Partito borghese democratico. Nel 2019 ha guadagnato 28 seggi al Consiglio nazionale e 14 seggi al Consiglio degli Stati. Oltre ai 4 partiti di governo sono presenti in Parlamento altre 8 forze politiche, ovvero i Verdi (Partito ecologista svizzero), il Partito verde liberale della Svizzera (Pvl), il Partito evangelico svizzero (Pe), il Partito del lavoro (Pdl), Solidarites (Sol), Unione democratica federale (Udf), Lega dei ticinesi (Lega), Partito liberale svizzero (Pls). I risultati in merito al Consiglio nazionale sono attesi dopo la tornata elettorale odierna, mentre per il Consiglio degli Stati gli esiti saranno noti solo a novembre dopo i ballottaggi. (Geb)