Olocausto: da Sinagoga Tempel al via Viaggio Memoria, 200 studenti romani in luoghi simbolo Cracovia

- Ha preso il via dalla Sinagoga Tempel di Cracovia il Viaggio della Memoria organizzato da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana, con la collaborazione della Fondazione Museo della Shoah e della Comunità Ebraica di Roma. Nella sinagoga del quartiere ebraico Kazimierz si sono alternati i saluti dei rappresentanti istituzionali della città di Roma e della Comunità ebraica. "Alla comunità ebraica oggi portiamo un saluto di stima che nutriamo nei vostri confronti. E di affetto forte, vero e sincero", ha detto il vicesindaco della città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "Ma, soprattutto, portiamo un saluto di speranza che rappresentano questi ragazzi che abbiamo salutato questa mattina e che ci accompagnano, che fanno un esperienza importante - ha aggiunto -. Un'esperienza di memoria e di conoscenza, che sentiamo come doveri morali e civici ai quali non vogliamo rinunciare e che, soprattutto in questo momento di transizione sociale e politica, sono il fulcro di ogni azione umana". (segue) (Rer)