Olocausto: da Sinagoga Tempel al via Viaggio Memoria, 200 studenti romani in luoghi simbolo Cracovia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Per i saluti istituzionali sono intervenuti anche l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, l'ambasciatore Italiano in Polonia, Luca Franchetti, il presidente della Fondazione della Shoah, Mario Venezia e la vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, Antonella Di Castro. "In questo contesto non posso che ringraziare i testimoni Sami Modiano e Tatiana Bucci che ancora una volta affrontano questo viaggio per trasmettere alle nuove generazioni i valori di rispetto e convivenza tra i popoli", ha proseguito Di Castro. (segue). (Rer)