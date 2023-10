Olocausto: da Sinagoga Tempel al via Viaggio Memoria, 200 studenti romani in luoghi simbolo Cracovia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- (segue) "Valori che oggi purtroppo non sono retorici e ci costringono a nominarli. Il passato torna con ferocia ancora una volta, e civili innocenti vengono massacrati perché ebrei - ha aggiunto Di Castro -. Questo ci costringe ad alzare le voci ancora più in alto come segno di solidarietà per chi combatte". La prima giornata del Viaggio della Memoria proseguirà con il sopralluogo all'ex ghetto ebraico di Cracovia, Podgórze. Domani invece il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, porterà un saluto gli oltre 200 studenti presenti in occasione della visita ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau. (Rer)