Regno Unito: maltempo, evacuati residenti nel Nottinghamshire per pericolo inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti di circa 500 abitazioni nel Nottinghamshire sono stati fatti evacuare a causa delle inondazioni seguite alla tempesta Babet. Il Consiglio della contea ha diramato un allarme in particolare per la popolazione della città di Retford a causa del livello del fiume Idle, a rischio esondazione. La polizia ha reso noto che una donna di 80 anni è morta a Chesterfield, probabilmente a seguito delle inondazioni causate dalla tempesta che si è abbattuta nelle corse ore. Le previsioni vedono una diminuzione progressiva delle piogge nella giornata di oggi, ma il rischio di esondazione per i corsi d’acqua resta alto secondo l’Agenzia nazionale per l’ambiente.(Rel)