Sanità: Zullo (Fd’I), ottima notizia sospensione multa a medici Bari

- Quanto l'instancabile lavoro dei nostri medici sia stato decisivo, durante la pandemia, non ci stancheremo mai di dirlo. “Per questo nei giorni scorsi eravamo rimasti colpiti in negativo sulla multa comminata al primario di Bari, reo di aver fatto troppi straordinari con i suoi colleghi e collaboratori durante le difficilissime giornate del Covid, quindi la notizia della sospensione del provvedimento ci rincuora e lascia aperta la speranza per una risoluzione con l'annullamento definitivo della sanzione”. Lo scrive in una nota Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Sanità. “Non possiamo accettare che queste persone, dopo tutti i sacrifici ai quali sono stati esposti e disposti, si ritrovino oggi con una beffa di queste dimensioni", aggiunge. (Rin)