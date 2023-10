Olocausto: ambasciatore italiano in Polonia, con guerra Israele ricordare Shoah indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Viaggio della Memoria quest'anno "viene a cadere in un momento drammatico: l'orrore di quanto è accaduto in Israele con l'attacco sanguinoso di Hamas, riguarda certo in primo luogo Israele e il popolo ebraico, ma anche tutti voi e tutti noi" ed ecco perché "la memoria dell'orrore della Shoah diventa qualcosa di indispensabile". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Polonia, Luca Franchetti, nel corso della visita alla Sinagoga Tempel di Cracovia. "Io stesso ho vissuto in Israele in anni non facili - ha spiegato -. Ho condiviso con gli amici israeliani l'insopportabile sensazione di essere sempre nel mirino, il nemico per qualcuno. Ecco che la memoria dell'orrore della Shoah diventa qualcosa di indispensabile anche adesso perché a quanto accaduto in Israele è seguito un rigurgito di antisemitismo in Europa e nel mondo, a trista conferma che quel virus sia ancora radicato e attivo. A voi ragazzi - ha aggiunto - il compito, direi il dovere etico, di coltivare e diffondere la memoria della Shoah, con lo sguardo rivolto al presente e al futuro". (Rer)