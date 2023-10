Iran: familiari confermano coma irreversibile della 16enne Armita Geravand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari di Armita Geravand, la 16enne iraniana stata ricoverata domenica primo ottobre dopo che aver perso i sensi nella metropolitana della capitale per una presunta aggressione degli agenti della polizia della morale, hanno confermato che la giovane è in coma irreversibile. Lo ha confermato Bahman Gravand, il padre di Armita, a Hengaw Organization for Human Rights, un gruppo curdo per i diritti umani. “I medici di Armita ci hanno detto che il suo cervello ha ceduto e non c'è nulla che possiamo fare, non c’è alcuna speranza di sopravvivenza”. Il padre di Armita non ha usato il termine "morte cerebrale", ma ha affermato che le condizioni fisiche di Armita non sono cambiate rispetto al primo giorno e che i medici ritengono ormai impossibile una guarigione della ragazza. Da parte sua, l'agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, affiliata ai Guardiani della rivoluzione islamica, ha pubblicato una breve notizia sulla “morte cerebrale di Armita Geravand”. (segue) (Irt)