Iran: familiari confermano coma irreversibile della 16enne Armita Geravand (2)

- Gli organi di stampa di opposizione al presidente Ebrahim Raisi riferiscono la ragazza è stata aggredita dagli agenti della polizia della morale per non aver indossato correttamente l’hijab, obbligatorio per le donne in Iran. Il sito web “IranWire”, anch’esso critico della Repubblica degli ayatollah, riporta che alcuni testimoni oculari avrebbero assistito alla scena dell’aggressione a Armita e altre due ragazze sarebbero state fermate dagli agenti della stazione della metropolitana di Shohada, chiedendo loro di indossare il velo. A seguito di una lite verbale, uno degli agenti avrebbe spinto la ragazza, caduta poi a terra perdendo i sensi. (segue) (Irt)