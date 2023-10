Governo: fonti Mimit, in un anno inflazione dimezzata e benzina in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’affermazione "dopo un anno di governo l’Italia sta peggio" che a seguire cita, innanzi tutto, inflazione e benzina, fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy precisano che: in un anno l'inflazione è più che dimezzata, dall'11,8 per cento dell’ottobre 2022 al 5,3 per cento di queste settimane, dato peraltro in progressiva discesa; il prezzo dei carburanti sulla rete stradale italiana, che nel marzo 2022 era schizzato al picco di 2,15 euro al litro costringendo il governo di allora a bruciare dieci miliardi di tagli sulle accise, oggi ammonta invece a 1.897 euro al litro per la benzina e a 1.886 euro al litro per il gasolio (prezzi medi rilevati venerdì 20 ottobre 2023), dati anch'essi in progressiva discesa. Detta affermazione, dunque, non trova alcun riscontro sui dati reali. (Rin)