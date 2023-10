Governo: M5s, un anno di disastri in 10 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel meraviglioso mondo di Giorgia Meloni questo primo anno di governo, oggi celebrato in pompa magna dalla stessa premier insieme ai suoi colleghi, avrebbe realizzato una specie di miracolo italiano. Una propaganda semplicemente avvilente. Lo si legge in un post sul profilo Facebook del Movimento 5 stelle. “Cara Giorgia Meloni, qui hai un piccolo promemoria di fatti, verificati e indiscutibili, che certificano il clamoroso fallimento del tuo governo e che naturalmente ti sei ben guardata dal citare di fronte alla tua plaudente claque: 1 - Dopo una crescita del 12 per cento del Pil nel biennio 2021-2022, con provvedimenti economici dannosi e a impatto nullo il tuo stesso governo stima di chiudere il 2023 con una crescita del Pil per uno striminzito +0,8 per cento. Italia riconsegnata agli 'zero virgola' e alla stagnazione. 2 – Come emerge da un confronto tra i Documenti programmatici di bilancio inviati a Bruxelles dai vari Paesi, nel 2024 la stima governativa di crescita del Pil (+1,2 per cento), tra l'altro sovrastimata secondo tutti i principali osservatori nazionali e internazionali, riconsegna l'Italia all'ultimo posto in classifica nell'Eurozona per ritmi di crescita. Cresceremo meno di tutti, a partire da Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia. 3 – Secondo Eurostat il 63 per cento delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare alla fine del mese, contro una media europea del 45,5 per cento. Anche qui veniamo rispediti nelle retrovie delle classifiche europee". (segue) (Rin)