Iran: un morto e quatto feriti in esplosione centrale elettrica vicino Teheran

- E’ di almeno un morto e quattro feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta oggi nella centrale elettrica di Parand, nella provincia di Teheran. Lo ha detto il governatore Omid Ahmadi all’agenzia di stampa iraniana “Tansim”, spiegando che l’esplosione sarebbe dovuta a un “errore umano” dei lavoratori addetti alla condotta di trasporto del gas alle turbine della centrale. “I feriti sono stati immediatamente trasferiti all'ospedale Hazrat Fatemeh Zahra e hanno ricevuto le cure mediche necessarie. La centrale funziona regolarmente”, ha aggiunto Ahmadi. Episodi di questo tipo non sono nuove in Iraq e in alcuni casi sono riconducibili ad attacchi o sabotaggi compiuti da Israele. (Res)