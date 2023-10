Indonesia: elezioni, ministro Difesa Prabowo annuncia ticket con il figlio del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto si candiderà alla presidenza nelle elezioni del 2024 in ticket con Gibran Rakabuming Raka, il figlio maggiore del presidente uscente Joko Widodo. Lo ha annunciato oggi ai media parlando da casa sua, a Giacarta. “Abbiamo tenuto le consultazioni finali e per consenso tutti hanno concordato di nominare Prabowo Subianto come candidato presidenziale e il fratello Gibran Rakabuming Raka come candidato vicepresidente per la Coalizione indonesiana avanzata”, ha dichiarato il generale Prabowo. La squadra Prabowo-Gibran sfiderà altre due coppie di candidati alle maggiori cariche dello Stato: la prima formata dall'ex governatore di Giava centrale Ganjar Pranowo con il ministro della Sicurezza Mahfud Md, la seconda dall'ex governatore di Giakarta Anies Baswedan e dall'ex ministro Muhaimin Iskandar. Finora i sondaggi danno Prabowo e Ganjar come i favoriti per la presidenza, entrambi raccogliendo circa il 30 per cento delle promesse di voto. Al terzo posto segue Anies con circa il 20 per cento dei sostegni. Prabowo è sostenuto dalla Coalizione Onward Indonesia. Questa comprende il suo partito Gerindra, il partito più antico del Paese; Golkar, il Partito del mandato nazionale, il Partito democratico ed il Partito della Mezzaluna (Pbb), il partito Garuda e il partito Gelora. Adesioni che al momento fanno di lui il candidato presidenziale più sostenuto.(Inn)