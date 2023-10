Governo: Fratoianni, nessun problema degli italiani è stato risolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Festeggino pure il compleanno del governo Meloni, stappino anche le bottiglie di spumante: era da tempo che la destra estrema non vedeva l'ora di occupare ogni spazio del governo e dello Stato, ed è proprio questa la principale attività dell'esecutivo unita alla difesa degli interessi dei più forti. “Non uno dei problemi delle famiglie italiane è stato affrontato e risolto, solo slogan buoni per la propaganda o per le trasmissioni tv compiacenti”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Mentre la situazione economica e sociale del Paese si aggrava, servirebbero risposte che facessero - conclude Fratoianni - della lotta alle ingiustizie sociali e alle diseguaglianze la priorità. Ma questa destra al governo non può e non vuole farlo”. (Rin)