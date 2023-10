Medio Oriente: testimone Olocausto a Viaggio Memoria Roma, dolore tremendo, non commento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle immagini che arrivano dalla Striscia di Gaza e dalla guerra in Medio Oriente "non ne voglio parlare perché mi rattrista, è un dolore tremendo". Lo ha detto Sami Modiano, sopravvissuto all'Olocausto nel corso della visita alla Sinagoga Tempel di Cracovia, in occasione del Viaggio della Memoria degli studenti romani. "Lasciamo ad altri parlare di questo - ha aggiunto -. Io sono qui solo per parlare della Shoah. Sulla Shoah potete chiedermi qualunque cosa e io risponderò ma per quello che riguarda quel dolore tremendo, preferisco non parlare". (Rer)