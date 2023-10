Malesia: in migliaia partecipano alla manifestazione pro-palestinese di Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno partecipato oggi in Malesia al raduno pro-palestinese organizzato dalle ong Viva Palestina Malaysia (Vpm) e My Care nella capitale Kuala Lumpur. Lo riferisce “The Straits Times”, sottolineando che gli eventi in corso in Medio Oriente hanno avuto un impatto forte sull’opinione pubblica del Paese, a maggioranza musulmana. Gli organizzatori avevano sottolineato che l'incontro doveva essere “non offensivo e non provocatorio”, e durante la manifestazione è stato chiesto ad alcuni partecipanti di rimuovere i cartelli di insulto nei confronti di autorità e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Alla manifestazione ha partecipato anche l'ex deputata Nurul Izzah Anwar, figlia del primo ministro Anwar Ibrahim, che in un intervento pubblico ha criticato le potenze occidentali, in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, per il loro sostegno all'esercito israeliano nonostante gli attacchi condotti su ospedali e obiettivi civili nella Striscia di Gaza. Quello di oggi è stato il terzo raduno negli ultimi dieci giorni. Secondo il presidente dell’ong Vpm, Musa Mohd Nordin, alla manifestazione hanno partecipato oltre 20 mila persone, una cifra dimezzata da altre fonti presenti sul posto. (Fim)