Medio Oriente: Israele, camion con aiuti sempre ispezionati prima dell’ingresso a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del governo israeliano, Eylon Levy, ha riferito che tutti gli aiuti umanitari che entrano nella Striscia di Gaza vengono controllati per appurare che non ci siano eventuali armi o attrezzature militari. “Tutte le forniture sono state ispezionate prima di entrare a Gaza. Israele ha la capacità di assicurarsi che nulla di ciò che viene introdotto non sia stato approvato”, afferma Levy, in una conferenza stampa a Gerusalemme, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Times of Israel”. “Israele vuole che gli aiuti” arrivino a Gaza, ma “non permetteremo che questi aiuti vengano dirottati verso Hamas”, ha aggiunto. (segue) (Res)