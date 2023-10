Governo: Barelli (FI), fatto buon lavoro, fieri di nostra squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra forte e coesa che in un anno ha fatto molte cose, nonostante una difficile situazione politica ed economica in Europa e nel mondo e una eredità pesante nei conti dello Stato. “Quello del governo di centrodestra è un bilancio positivo, perché la stella polare di questa maggioranza è e sarà l’unità e l'interesse supremo dei cittadini”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. “Fieri e orgogliosi della squadra di Forza Italia al governo del Paese, con Antonio Tajani a capo della delegazione. Abbiamo un orizzonte di legislatura davanti e lavoreremo con responsabilità e determinazione, le nostre armi vincenti", aggiunge. (Rin)