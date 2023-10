Australia-Cina: sospesa la controversia sul vino all'Omc, Albanese vola a Pechino il 4 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Australia ha raggiunto un accordo con la Cina per procedere nella risoluzione della controversia sul vino in corso fra i due Paesi nell'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc), aprendo potenzialmente la strada alla ripresa di importazioni stimate in 800 milioni di dollari. Lo ha dichiarato ai media il primo ministro australiano Anthony Albanese, annunciando che si recherà in Cina dal 4 al 7 novembre prossimi per incontrare il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang, con l'obiettivo di garantire una relazione "stabile e produttiva" tra i due Paesi. "Accogliamo con favore l'accordo della Cina di intraprendere una rapida revisione dei suoi doveri. Si prevede che questo processo durerà cinque mesi", ha detto Albanese, spiegando che i due Paesi hanno concordato di sospendere la controversia sul vino in seno all'Omc in attesa dell'esito di questa revisione. La mossa fa parte di un riscaldamento delle relazioni tra i due paesi che ha già visto la Cina eliminare le restrizioni sulle importazioni di materie prime australiane tra cui carbone, legname e orzo per un valore di miliardi di dollari. Nel novembre 2020 la Cina aveva annunciato l'imposizione di dazi compensativi e antidumping fino al 218 per cento sulla maggior parte del vino australiano, provocando il collasso del commercio. Le misure facevano parte di una serie di restrizioni commerciali imposte dalla Cina dopo che l’Australia aveva chiesto un’indagine sulle origini del Covid-19. La maggior parte delle restrizioni commerciali sono state revocate dopo il cambio di governo a Canberra lo scorso anno. A parte il vino, la Cina mantiene barriere sulle importazioni di aragoste e carne da alcuni macelli.(Res)