Terrorismo: Viminale, espulsi un tunisino ed un kosovaro fortemente radicalizzati

- Sono stati espulsi oggi un cittadino tunisino e un cittadino kosovaro ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale in quanto fortemente radicalizzati. Il primo, 42enne, irregolare sul territorio nazionale, è emerso all’attenzione durante un periodo di detenzione nel carcere di Piacenza in quanto, all’interno della sua cella, è stata rinvenuta la foto di un uomo armato di mitra con alle spalle la bandiera dell’Isis e poiché lo stesso aveva assunto, nel tempo, un ruolo da leader nei confronti degli altri detenuti. Scarcerato nel 2020, lo straniero è stato più volte destinatario di provvedimenti di espulsione rimasti ineseguiti. Rintracciato lo scorso 26 settembre, è stato associato al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO) e poi in quello di Caltanissetta. Una volta riconosciuto dalle competenti Autorità consolari tunisine, è stato rimpatriato in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Piacenza. (segue) (Com)