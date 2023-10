Terrorismo: Viminale, espulsi un tunisino ed un kosovaro fortemente radicalizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo è emerso all’attenzione in seguito all’attività investigativa avviata nel 2016 dalla Digos di Venezia su un gruppo di soggetti radicalizzati, che ha portato all’arresto nel 2017, ai sensi dell’art. 270 bis c.p., di tre cittadini kosovari sui quali erano emersi gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo internazionale, in relazione alla loro adesione all’ideologia dello Stato Islamico. Nella circostanza l’interessato era stato sottoposto a perquisizione in quanto risultato in contatto con i soggetti arrestati ed espulso dal territorio nazionale in esecuzione del provvedimento emesso dal Prefetto di Venezia per motivi di sicurezza nazionale. Il 14 ottobre 2023 lo straniero è stato rintracciato in provincia di Trieste e tratto in arresto per il reato di violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale. A seguito di giudizio direttissimo tenutosi presso la Sezione Penale del Tribunale di Trieste è stato condannato a 8 mesi di reclusione. L’interessato è stato accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) e rimpatriato in esecuzione del decreto di espulsione emesso il 16.10.2023 dal Prefetto di Trieste. Salgono così a 56 i provvedimenti di espulsione adottati nel 2023 nei riguardi di cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. (Com)