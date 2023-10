Governo: Azione, in ultimo anno l'Italia non ha vinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia 'vincente' di Fratelli d'Italia è un Paese in cui i salari non crescono da trent'anni e in cui più di 3 milioni di italiani, lavoratori poveri, ancora aspettano di ricevere una retribuzione adeguata; in cui la spesa per curarsi nel privato ha raggiunto cifre record di 40miliardi; in cui il 63 per cento delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese; in cui si usa la decretazione d'urgenza contro i rave, ma non per introdurre misure per combattere la violenza contro le donne; in cui in legge bilancio i capitoli scuola, istruzione e giovani non vengono contemplati e in cui i fondi del Pnrr verranno probabilmente gettati alle ortiche per mancanza di capacità gestionale. A vincere sicuramente in questo ultimo anno non siamo stati noi". E' quanto si legge sui social di Azione. (Rin)